НАБУ показало схему розкрадань у Міноборони

Детективи НАБУ з'ясували, у який спосіб працювала схема в Міноборони

Схема розкрадання держкоштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони України (МОУ) була оприлюднена Національним антикорупційним бюро.

Зокрема, інфографіка, що показує злочинний механізм, з'явилася на сайті НАБУ в середу, 15 листопада.

Слідство з'ясувало, що на початку 2016 року комітет з конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива.

За результатами торгів комітет затвердив до оплати пропозиції одного з учасників як найбільш економічно вигідні. З переможцем підписали 14 договорів про постачання понад 80 тис. т палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету на загальну суму понад мільярд гривень.

Після поставки близько 1/20 від обумовленого обсягу заступник міністра оборони і директор департаменту з держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів підписали додаткові угоди, згідно з якими вартість палива зросла спочатку на 10%, а потім ще на 5,8%.

"Тільки після безпідставного збільшення ціни за одиницю товару в середньому на 16% від початкової переможець торгів починає постачати паливо. Зрештою, на користь постачальника безпідставно і незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.