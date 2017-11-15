НАБУ показало схему розкрадань у Міноборони
Зокрема, інфографіка, що показує злочинний механізм, з'явилася на сайті НАБУ в середу, 15 листопада.
Слідство з'ясувало, що на початку 2016 року комітет з конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива.
За результатами торгів комітет затвердив до оплати пропозиції одного з учасників як найбільш економічно вигідні. З переможцем підписали 14 договорів про постачання понад 80 тис. т палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету на загальну суму понад мільярд гривень.
Після поставки близько 1/20 від обумовленого обсягу заступник міністра оборони і директор департаменту з держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів підписали додаткові угоди, згідно з якими вартість палива зросла спочатку на 10%, а потім ще на 5,8%.
"Тільки після безпідставного збільшення ціни за одиницю товару в середньому на 16% від початкової переможець торгів починає постачати паливо. Зрештою, на користь постачальника безпідставно і незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн", - повідомили в НАБУ.
Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.
Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.
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