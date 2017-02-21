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НАБУ повторно проситиме суд про заочне розслідування справи Чауса

Прокурор планує повторно звернутись до суду про призначення заочного розслідування щодо Чауса
Суддя Микола Чаус і далі перебуває в міжнародному розшуку, а Національне антикорупційне бюро буде повторно добиватись заочного розслідування в його справі.
НАБУ повторно проситиме суд про заочне розслідування справи Чауса Фото: tsn.ua

"10 лютого слідчий суддя Солом'янського райсуду постановила ухвалу, якою повернула детективам Національного бюро клопотання про спеціальне досудове розслідування з мотивів нібито недоведення міжнародного розшуку. Однак, така інформація не відповідає дійсності, адже профіль судді Миколи Чауса був і досі залишається на сайті Інтерполу", - повідомили в НАБУ.

Крім того, у прес-службі стверджують, що прокурор планує повторно звернутись до суду про призначення заочного розслідування щодо Чауса.

"Наразі прокурор САП погоджує клопотання про проведення спеціального досудового розслідування стосовно судді. Цього тижня воно буде подано до суду повторно", - йдеться у повідомленні.

"Повернення клопотання не позбавляє НАБУ права його повторно подати", - уточнили в НАБУ.

Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.

 

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21 02 2017 21:13
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