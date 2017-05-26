НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва у справі проти його голови

Обшуки проходять в будинку Вовка і в його робочому кабінеті

Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва та за місцем проживання його голови Павла Вовка.

"Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ст. 368-2 Кримінального кодексу країни)", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Раніше, "Українські новини" з посиланням на джерело у суді повідомляли, що Національне антикорупційне бюро проводить обшук в будинку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.



Фото: nabu.gov.ua

За його словами, обшуки проходять в будинку Вовка і в його робочому кабінеті. Дозвіл на обшуки видав один з районних судів Львова.

Нагадаємо, що минулого року знімальна група програми "Схеми" 16 травня зафіксувала, як народний депутат від БПП Олександр Грановський зустрічався з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. Це ключовий суд першої інстанції, в якому вирішуються спори, де однією зі сторін є органи влади.