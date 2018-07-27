НАБУ завершила розслідування "газової справи" Онищенка
"Через ті самі причини й у такий самий спосіб про процесуальну дію повідомлено й іншого співучасника корупційної схеми – фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
Вказується, що наразі підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення.
"Після цього буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду", - повідомили в НАБУ.
За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 мільйонів гривень.
Загалом до участі у "газовій схемі" встановили причетність 29 осіб.
7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.
Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.
Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.
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