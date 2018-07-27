Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ завершила розслідування "газової справи" Онищенка

Онищенко перебуває за межами України, то про завершення розслідування повідомили його адвокатів
Розслідування стосовно нардепа Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, завершено.
НАБУ завершила розслідування "газової справи" Онищенка Фото: unian.ua

"Через ті самі причини й у такий самий спосіб  про процесуальну дію повідомлено й іншого співучасника корупційної схеми – фінансового директора товариств, підконтрольних злочинній організації", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Вказується, що наразі підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення.

"Після цього буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду", - повідомили в НАБУ.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 мільйонів гривень.

Загалом до участі у "газовій схемі"  встановили причетність 29 осіб.

7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2018 11:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.