"Нафтогаз" домовляється з Коломойським про поділ "Укрнафти"

Коломойський поки на це згоди не дав

НАК "Нафтогаз України" веде переговори з групою "Приват" щодо розділення активів компанії "Укрнафта".

Про це повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю "Економічній правді". Компанія розглядає можливість поділу активів "Укрнафти" на два блоки - газовий і нафтовий з подальшим їх викупом чинними акціонерами.

За виручені гроші пропонувалося погасити податкові борги компанії.

"Ідеї поділу "Укрнафти", які ми пропонуємо, і переформатування структур "Нафтогазу" поєднуються. Ті шматки "Укрнафти", які є кандидатами на придбання "Нафтогазом", можуть стати частиною цієї структури", - сказав Коболєв.

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Однак, як зазначив глава держхолдингу, Коломойський поки на це згоди не дав.

"Фінальної угоди ми ще не маємо. Ми знаходимося в переговорному процесі", - уточнив він.

Борги зі сплати податків "Укрнафта" почала формувати влітку 2014 року у відповідь на підвищення ставок орендної плати за користування надрами. Станом на червень 2018 року борг "Укрнафти" за податками перевищив 15 млрд грн.

"Нафтогазу" належить 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% належать компанії групи "Приват" Коломойського і його партнерів.

Раніше iPress.ua вже писав, що НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.