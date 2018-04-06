"Нафтогаз" і Коломойський можуть розділити "Укрнафту"

НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.

Це випливає з відповіді держкомпанії на запит народного депутата Вікторії Войціцької (фракція "Самопоміч"), на який посилається видання enkorr.

Зокрема, розглядається сценарій розподілу активів "Укрнафти" за напрямками на умовно газовий (газові свердловини і ГПЗ) і нафтовий (нафтові свердловини, товарні пункти, АЗС) з подальшим їх викупом чинними акціонерами "Укрнафти". Виручені від продажу активів гроші повинні піти на погашення податкового боргу. Незалежна оцінка активів, які можуть бути розділені між акціонерами, вже проведена.

"На цей момент ПАТ "Укрнафта" із залученням представників його акціонерів і юридичних радників закінчує розгляд незалежного звіту про оцінку вартості активів (на підставі якого заплановано здійснити їх розподіл) відповідно до визначених кластерів, а також закінчує юридичний аналіз розробки можливих варіантів моделі відчуження активів і порядку отримання необхідних для цього погоджень", - йдеться у відповіді "Нафтогазу".

"Укрнафта" володіє 1 936 нафтовими і 168 газовими свердловинами, трьома газопереробними заводами для виробництва зрідженого вуглеводневого газу і стабільного конденсату, 43 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до анексії Криму та війни на сході України було 563 АЗС). Роздрібну мережу придбали в афілійованих із групою "Приват" компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.

Варіант розподілу "Укрнафти" є одним із двох сценаріїв погашення боргу, запропонованих "Нафтогазом" уряду. Другим залишається так звана "досудова санація", план якої розробляють із 2016 р.

Спочатку "Укрнафта" просила уряд списати їй нараховані з 2014 р. відсотки, штрафи і пені та розстрочити тільки "тіло" заборгованості (за даними "Укрнафти" - це 11,8 млрд грн) на три роки. Мінфін і МЕРТ офіційно відкинули цю пропозицію як "не відповідну вимогам законодавства і таку, що призводить до суттєвих втрат державного бюджету".

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Натомість, "Укрнафта" попросила розстрочити борг, включно зі штрафами, на вісім років і внести зміни в Податковий кодекс, які вже підготовлені і передані в Кабмін.

При цьому, розроблений керівництвом "Укрнафти" план погашення податкового боргу не розрахований на повернення в компанію виведених у 2015-2016 рр. близько 18,7 млрд грн шляхом видачі авансів і безоплатного передавання нафти компаніям, афільованим із групою "Приват".

Податкові борги "Укрнафта" почала формувати влітку 2014 року, у відповідь на підвищення парламентом ставок рентної плати за користування надрами. На момент приходу Марка Роллінса на посаду голови компанії борг, за даними самої "Укрнафти", становив близько 8 млрд грн. У 2016-2017 рр. "Укрнафта" відмовлялася погашати борг, і за ці два роки він виріс ще більше ніж на 4,5 млрд грн (без урахування штрафів і пені).

Несплата податків відбувалася на тлі масштабного виведення коштів з напівдержавної компанії за допомогою авансів на нафтопродукти і безоплатні відвантаження нафти. Усього у 2015-2016 рр. так із компанії було виведено близько 18,7 млрд грн, що стало предметом розслідування НАБУ і ГПУ.

Ключовою проблемою "Укрнафти" залишається підконтрольність менеджменту міноритарного акціонера в особі групи "Приват".

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 р. Станом на травень 2018 р. податковий борг "Укрнафти" перевищив 15 млрд грн.