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"Нафтогаз" звинуватив "Газпром" у недотриманні зобов'язань по контракту

Йдеться про недотримання тисків газу в магістральних газопроводах на вхідній точці ГВС "Суджа", розташованих на російсько-українському кордоні
Український "Нафтогаз" звинуватив російський "Газпром" у тому, що він і далі не виконує технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу.
"Нафтогаз" звинуватив "Газпром" у недотриманні зобов Фото: AFP

Українська компанія зазначає, що йдеться про недотримання тисків газу в магістральних газопроводах на вхідній точці ГВС "Суджа", розташованих на російсько-українському кордоні.

З початку року недотримання Газпромом контрактних тисків на цій точці було зафіксовано протягом 259 діб (88%), повідомили у "Нафтогазі" з посиланням на дані "Укртрансгазу".

"Аварійні ситуації на магістральних газопроводах РФ і нездатність Газпрому забезпечити контрактний тиск на російському боці системи викликають занепокоєння щодо надійності надходження транзитного газу з Російської Федерації цієї зими", - заявили в українській компанії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" судиться з "Газпромом" щодо 2 великих питань - ціни на російський природний газ та транзиту газу. Розгляд справи почався 10 жовтня.

З обох питань "Газпром" подавав зустрічні позови до України. Сукупна сума позовних вимог НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" становить понад $42,5 млрд, зустрічних вимог "Газпрому" – $47,1 млрд.

Рішення, винесене 31 травня, стосується справи щодо поставок російського газу в Україну.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

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26 10 2017 15:50
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