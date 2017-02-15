Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за відсторонення голови "Укртрансгазу"

Спостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за відсторонення Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків голови ПАТ "Укртрансгаз".

Відповідне рішення ухвалене у середу, 15 лютого, за підсумками розгляду результатів внутрішнього аудиту "Укртрансгазу", повідомляє "Економічна правда".

Тим самим була задоволена відповідна ініціатива глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Проте, відповідно до статуту "Укртрансгазу", рішення наглядової ради "Нафтогазу" має бути акцептоване його правлінням.

Раніше Коболєв вже ставив питання про відсторонення голови "Укртрансгазу" але його ініціатива була заблокована прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, що видобуток газу в Україні 2016 року збільшився на 1,5% - з 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометрів.