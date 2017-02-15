ПОЛІТИКА НОВИНИСпостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за відсторонення Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків голови ПАТ "Укртрансгаз".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за відсторонення голови "Укртрансгазу"
Питання про відставку ініціював Андрій Коболєв
Фото: pravda.press
Відповідне рішення ухвалене у середу, 15 лютого, за підсумками розгляду результатів внутрішнього аудиту "Укртрансгазу", повідомляє "Економічна правда".
Тим самим була задоволена відповідна ініціатива глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Проте, відповідно до статуту "Укртрансгазу", рішення наглядової ради "Нафтогазу" має бути акцептоване його правлінням.
Раніше Коболєв вже ставив питання про відсторонення голови "Укртрансгазу" але його ініціатива була заблокована прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Нагадаємо, що видобуток газу в Україні 2016 року збільшився на 1,5% - з 19,9 млрд до 20,2 млрд кубометрів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 02 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles