Головою Наглядової ради ПриватБанку обрано представника МВФ

Наглядова рада ПриватБанку 17 січня обрала своїм головою консультанта Міжнародного валютного фонду Енгіна Акчакочу.

"Енгін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а сьогодні допомагає відновити найбільший банк у країні", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.

У вівторок відбулася перша зустріч нової наглядової ради ПриватБанку.

Данилюк стверджує, що нову наглядову раду ПриватБанку сформовано з кращих світових фахівців, більшість із яких - іноземці та представники міжнародних фінансових організацій.

Акчакоча обіймав посаду генерального директора турецького Kocbank AS з 1991 до 2000 року. У 2001-му, в розпал найбільшої економічної кризи в Туреччині, його призначили головою Агентства з банківського регулювання і нагляду (BRSA) і Фонду гарантування ощадних вкладів (SDIF). Він був відповідальний за розробку і реалізацію комплексної програми реструктуризації з реформування і зміцнення банківського сектору в Туреччині відповідно до міжнародних стандартів. До кінця 2003 року він контролював реструктуризацію державних банків, зміцнення приватних банків, регулювання та нагляд.

З 2004-го Акчакоча працював консультантом МВФ у Центральному банку Нігерії і Національному банку Киргизстану.

Нагадаємо, 23 грудня Міністерство фінансів сформувало наглядову раду ПриватБанку, в яку увійшли Акчакоча, директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, керуючий партнер Apollo Management Андреа Монета, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, колишній заступник міністра фінансів Артем Шевальов, представник Світового банку Стівен Силіг, уповноважений з перспективних проектів "Нафтогазу України" Сергій Алексєєнко.

Зазначимо, у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.