Напад на готель у Кенії: щонайменше 15 загиблих

Унаслідок нападу на п'ятизірковий готель у столиці Кенії Найробі загинули вже щонайменше 15 людей.

Відповідальність за напад взяла сомалійська ісламістська організація "Аш-Шабаб". Влада Кенії кваліфікувала напад як теракт, повідомляє ВВС.

Дані про 15 загиблих повідомляють джерела видання у поліції, проте точну кількість офіційно ще не оголошували. За даними Держдепу США, серед загиблих є американський громадянин.

Напад почався у вівторок, 15 січня, близько 15:00 за місцевим часом. 4 бойовики під'їхали в автомобілі до готелю DusitD2, розташованого в районі Вестлендс у кількох хвилинах від ділового району, обстріляли охорону та увірвалися в середину. Керівник поліції зазначив, що нападники також кидали вибухівку в припарковані перед входом до готелю автівки, внаслідок чого прогримів щонайменше один вибух.

Нагадаємо, "Аш-Шабаб" - ісламістське угруповання, що воює проти уряду Сомалі, але й здійснює теракти в інших країнах Східної Африки. У вересні 2013 року терористи вчинили стрілянину в торговому центрі Westgate у Найробі, внаслідок чого загинуло 67 людей. У 2015 році ісламісти вбили 147 людей у коледжі кенійського міста Гарісса.