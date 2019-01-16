Напад на готель у Кенії: щонайменше 15 загиблих
Відповідальність за напад взяла сомалійська ісламістська організація "Аш-Шабаб". Влада Кенії кваліфікувала напад як теракт, повідомляє ВВС.
Дані про 15 загиблих повідомляють джерела видання у поліції, проте точну кількість офіційно ще не оголошували. За даними Держдепу США, серед загиблих є американський громадянин.
Напад почався у вівторок, 15 січня, близько 15:00 за місцевим часом. 4 бойовики під'їхали в автомобілі до готелю DusitD2, розташованого в районі Вестлендс у кількох хвилинах від ділового району, обстріляли охорону та увірвалися в середину. Керівник поліції зазначив, що нападники також кидали вибухівку в припарковані перед входом до готелю автівки, внаслідок чого прогримів щонайменше один вибух.
Нагадаємо, "Аш-Шабаб" - ісламістське угруповання, що воює проти уряду Сомалі, але й здійснює теракти в інших країнах Східної Африки. У вересні 2013 року терористи вчинили стрілянину в торговому центрі Westgate у Найробі, внаслідок чого загинуло 67 людей. У 2015 році ісламісти вбили 147 людей у коледжі кенійського міста Гарісса.
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