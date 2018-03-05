Напад на українського військового у Києві скоїли три хлопці та дві дівчини, - ВІДЕО

Сутичка тривала близько 20 секунд, після чого нападники втекли

Напад на військового Дмитра Вербича (позивний "Івіч") у Києві 2-го травня здійснили троє хлопців і дві дівчини.

"На Дмитро Вербич ("Івіч"), учасника АТО і оборонця ДАП, сьогодні о 20:38 на Подолі, вул. Костянтинівська 59/5, напали невідомі. Нанесли удар ножем в спину, забризкали газовим балоном, хотіли нанести удар молотком по голові, але Івіч увернувся, нападники втекли. Нічого не взяли, є підозра що це цілеспрямований напад проросійської гнилі", - написав у Facebook ветеран бойових дій на Донбасі Юрій Дмитренко, опублікувавши відео нападу.

Дмитренко закликав усіх, хто був свідком, упізнав цих людей, чи просто поширити інформацію.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.