Напад на українського військового у Києві скоїли три хлопці та дві дівчини, - ВІДЕО
"На Дмитро Вербич ("Івіч"), учасника АТО і оборонця ДАП, сьогодні о 20:38 на Подолі, вул. Костянтинівська 59/5, напали невідомі. Нанесли удар ножем в спину, забризкали газовим балоном, хотіли нанести удар молотком по голові, але Івіч увернувся, нападники втекли. Нічого не взяли, є підозра що це цілеспрямований напад проросійської гнилі", - написав у Facebook ветеран бойових дій на Донбасі Юрій Дмитренко, опублікувавши відео нападу.
Дмитренко закликав усіх, хто був свідком, упізнав цих людей, чи просто поширити інформацію.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.
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