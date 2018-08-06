Напад "Нацдружин" на табір ромів: поліція порушила кримінальну справу

У поліції зазначають, що ніхто не постраждав

Поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство" через зруйнування ромського табору в Голосіївському парку представниками "Національних дружин".

6 червня поліцейські "проводили профілактичні заходи" у Голосіївському парку та встановили особистості присутніх там ромів. Після того як 7 червня більша частина мешканців залишила поселення, представники "Нацдружин" із сокирами та молотами, знімаючи усе на відео, "потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію".

У поліції зазначають, що ніхто не постраждав.

"Поліція жорстко реагуватиме... Ніхто не має права здійснювати незаконні дії, ставити псевдоультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин. За такі дії передбачена встановлена законом відповідальність, до якої будуть притягнуті усі порушники", – зазначають у прес-службі поліції.