Напад "Нацдружин" на табір ромів: поліція порушила кримінальну справу
6 червня поліцейські "проводили профілактичні заходи" у Голосіївському парку та встановили особистості присутніх там ромів. Після того як 7 червня більша частина мешканців залишила поселення, представники "Нацдружин" із сокирами та молотами, знімаючи усе на відео, "потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію".
У поліції зазначають, що ніхто не постраждав.
"Поліція жорстко реагуватиме... Ніхто не має права здійснювати незаконні дії, ставити псевдоультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин. За такі дії передбачена встановлена законом відповідальність, до якої будуть притягнуті усі порушники", – зазначають у прес-службі поліції.
Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.
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