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Напад "Нацдружин" на табір ромів: поліція порушила кримінальну справу

У поліції зазначають, що ніхто не постраждав
Поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство" через зруйнування ромського табору в Голосіївському парку представниками "Національних дружин".
Напад "Нацдружин" на табір ромів: поліція порушила кримінальну справу Фото: скріншот з відео

6 червня поліцейські "проводили профілактичні заходи" у Голосіївському парку та встановили особистості присутніх там ромів. Після того як 7 червня більша частина мешканців залишила поселення, представники "Нацдружин" із сокирами та молотами, знімаючи усе на відео, "потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію".

У поліції зазначають, що ніхто не постраждав.

"Поліція жорстко реагуватиме... Ніхто не має права здійснювати незаконні дії, ставити псевдоультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин. За такі дії передбачена встановлена законом відповідальність, до якої будуть притягнуті усі порушники", – зазначають у прес-службі поліції.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.

Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає владу України вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.
 

 

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08 06 2018 11:25
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