Нападник на поліцейського в Парижі кричав "Це за Сирію"
Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломм, передає Le Figaro.
"Справу розслідує прокурор, тому що нападник кричав: "Це за Сирію" при ударі поліцейських. Буде допитано низку свідків", - заявив міністр.
За словами міністра, напад стався близько 16:20 за паризьким часом. Нападник вдарив одного з поліцейських молотком, після чого його колега підстрелив нападника. У даний час нападника госпіталізовано.
Як повідомляє Le Figaro, нападник мав алжирське походження і жив у Валь-д'Уаз.
Нагадаємо, сьогодні в Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений у результаті пострілу.
Поліція проводить спецоперацію і в офіційному зверненні на Twitter попросила людей триматися подалі від собору.
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