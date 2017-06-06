Нападник на поліцейського в Парижі кричав "Це за Сирію"

У Парижі чоловік, що напав на поліцейських біля собору Нотр-Дам, прокричав: "Це за Сирію!".

Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломм, передає Le Figaro.

"Справу розслідує прокурор, тому що нападник кричав: "Це за Сирію" при ударі поліцейських. Буде допитано низку свідків", - заявив міністр.

За словами міністра, напад стався близько 16:20 за паризьким часом. Нападник вдарив одного з поліцейських молотком, після чого його колега підстрелив нападника. У даний час нападника госпіталізовано.

Як повідомляє Le Figaro, нападник мав алжирське походження і жив у Валь-д'Уаз.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений у результаті пострілу.

Поліція проводить спецоперацію і в офіційному зверненні на Twitter попросила людей триматися подалі від собору.