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Наразі мені нецікавий матч-реванш з Джошуа, - Кличко

Українець спочатку хоче все обдумати
Український боксер Володимир Кличко після поразки від Ентоні Джошуа не поспішає вимагати матчу-реваншу.
Наразі мені нецікавий матч-реванш з Джошуа, - Кличко Володимир Кличко. Фото: Reuters

"Реванш прописано в контракті. Але наразі мені цікаво проаналізувати, що взагалі "в біса" сталося. Я сьогодні не отримав задоволення насолоджуватися перемогою, на відміну від вас. Але ще раз: мої вітання Ентоні - він піднявся, продовжив бій і переміг", - сказав Кличко, інформує championat.com.

Не проти ще раз зустрітися в рингу і 27-річний Джошуа.

"Коли тебе збивають з ніг вісім разів, а на дев'ятий ти встаєш – це справжнє життя. Я б не відмовився від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче", - цитує Ентоні AFP.

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Нагадаємо, що британець Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в 11 раунді. Цей бій став найдовшим у професійній кар'єрі британця. Володимир програв поєдинок, у якому вирішувалася доля титула чемпіона світу за версією IBF і вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в суперважкій вазі.

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30 04 2017 12:39
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