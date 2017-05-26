Нардеп Бобов сплатив у бюджет 38 млн грн
"Сьогодні зранку пeрeрахував до дeржавного бюджeту всі кошти згідно вимог прeдставників дeржави. Я виконав свої зобов'язання в повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках Закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд", - написав Бобов на своїй сторінці у Facebook та опублікував фото квитанцій.
Згідно із опублікованими квитанціями сума, яку перерахував Бобов, складає близько 38 млн гривень.
Як відомо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея (НФ) та Андрія Лозового (РП).
Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Згідно з вказаними Луценком даними, Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації.
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