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"Народний фронт" ініціює створення міжнародного гуманітарного формату щодо Криму і Донбасу, - Бурбак

Теми Криму і Донбасу треба об’єднати в політичній і гуманітарній площині
"Народний фронт" пропонує об’єднати парламентські сили для створення міжнародного гуманітарного формату із залученням країн Великої Сімки, ЄС та країн НАТО для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі.
"Народний фронт" ініціює створення міжнародного гуманітарного формату щодо Криму і Донбасу, - Бурбак Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"З 1 січня розпочалося головування Канади у Великій Сімці - неформальному об’єднанні найбільших світових демократичних держав. Пріоритети головування Канади стосуються прав і свобод людини та глобального миру і безпеки. "Народний фронт" пропонує об’єднати парламентські сили, щоб у контексті головування Канади в G-7 опрацювати з нашими міжнародними партнерами ідею про створення міжнародного гуманітарного формату для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі", - сказав  Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 

"Головним завданням такого формату мав би стати розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях. Метою цієї ініціативи є вироблення належної політичної та правової реакції міжнародної спільноти, а саме: консолідований тиск на агресора, розширення та введення нових санкцій, надання Україні і українським громадянам масштабної і системної допомоги у боротьбі за відновлення порушених прав. А також надання зброї нашим Збройним Силам для протидії агресору", - наголосив керівник фракції.

Він також підкреслив, що теми Криму і Донбасу треба об’єднати в політичній і гуманітарній площині. "Немає різних проблем Криму і Донбасу. Агресор - один. Природа злочинів - одна. Крим і Донбас - це дві складові одного єдиного злочину Путіна і його камарильї проти світового порядку і України", - підкреслив Максим Бурбак.

За його словами, новий міжнародний формат повинен включати країни G-7, НАТО та ЄС. "Проти агресора повинен виступати один широкий міжнародний фронт. Новий формат, за провідної участі Канади і держав G-7, міг би включати уповноважених представників країн Великої Сімки, Європейського Союзу і НАТО", - підкреслив керівник фракції.

"Гарантований захист України і кожного громадянина - це пріоритет з пріоритетів для кожного з нас. Це наша послідовна позиція. Саме тому кремлівська пропаганда і агентура в Україні обрали нас за головну мішень. Роки безперервної брехні і найвигадливіших наклепів. Якщо ворог зосереджує проти "Народного фронту", Арсенія Яценюка, лідерів «Народного фронту» головні пропагандистські зусилля, значить ми на правильному шляху. Ми не відступимо від своєї позиції і своїх принципів. Тому що ми вже доклали і ще докладемо достатньо зусиль, щоб гарантувати європейське, цивілізоване і захищене майбутнє України", - наголосив керівник фракції "Народний фронт".

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15 01 2018 15:00
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