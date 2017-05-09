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"Народний фронт" вимагає розслідувати антиукраїнську діяльність і незаконне збагачення Льовочкіна (відео)

Максим Бурбак зазначив, що "Льовочкін персонально відповідальний за заведення на генеральські посади України десятків російських шпигунів: Захарченка, Лєбєдєва, Калініна, Якименка та інших"
Фракція "Народний фронт" вимагає від правоохоронних органів розпочати кримінальні провадження щодо екс-голови Адміністрації президента Януковича, народного депутата Сергія Льовочкіна.
"Народний фронт" вимагає розслідувати антиукраїнську діяльність і незаконне збагачення Льовочкіна (відео) Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Генеральна прокуратура вже давно і гучно розслідує злочини режиму Януковича. Але ця напружена робота чомусь досі не торкнулася Сергія Льовочкіна - людини, яка фактично керувала Україною від імені недоумкуватого президента", - заявив з парламентської трибуни керівник фракції Максим Бурбак.

"Саме Льовочкін побудував корупційний режим Януковича з нуля, використовуючи гроші свого багаторічного інвестора Дмитра Фірташа, а значить - гроші Могилевича і Путіна. Через Льовочкіна наймалися і контролювалися люди, які безпосередньо зґвалтували і розграбували Україну: портнови, лавриновичі, лукаші", - підкреслив керівник фракції.

Максим Бурбак також зазначив, що "Льовочкін персонально відповідальний за заведення на генеральські посади України десятків російських шпигунів: Захарченка, Лєбєдєва, Калініна, Якименка та інших".

Крім того, керівник фракції закликав правоохоронні органи розслідувати незаконне збагачення Льовочкіна.

"Останнім часом прокуратура активно взялася за майно і доходи народних депутатів. Однак руки чомусь не доходять до перевірки мільярдних статків Льовочкіна, зароблених роками антиукраїнської підривної діяльності", - сказав він.

Бурбак нагадав, що журналісти регулярно пишуть про "третє Межигір’я" - маєток Сергія Льовочкіна, про його яхти і нерухомість у Франції, хоча він останні 10 років перебуває на державних посадах і не має права займатися бізнесом.

"Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, СБУ, Національного антикорупційного бюро та всіх правоохоронних органів захистити здоровий глузд і нарешті розпочати кримінальні провадження щодо Сергія Льовочкіна. Просимо вважати це депутатським запитом", - резюмував Максим Бурбак.

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.

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