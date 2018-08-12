НОВИНИАмериканське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA оприлюднило запис шуму вітру на Марсі, - ВІДЕО
Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники
Фото: mars.nasa.gov
Сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті, зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.
Частота звуку знаходиться у нижній частині діапазону людського слуху, тобто він занадто басовий, тому фахівці NASA підвищили частоту на дві октави, щоб звук було чути на мобільних пристроях.
З цією ж метою покази датчиків тиску були посилені в 100 разів.
Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.
Нагадаємо, що посадковий модуль автоматичної станції Mars InSight висадився на Марс у районі нагір'я Елізій.
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