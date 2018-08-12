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NASA оприлюднило запис шуму вітру на Марсі, - ВІДЕО

Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники
Американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі.
NASA оприлюднило запис шуму вітру на Марсі, - ВІДЕО Фото: mars.nasa.gov

Сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті, зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Частота звуку знаходиться у нижній частині діапазону людського слуху, тобто він занадто басовий, тому фахівці NASA підвищили частоту на дві октави, щоб звук було чути на мобільних пристроях.

З цією ж метою покази датчиків тиску були посилені в 100 разів.

Звук рекомендується слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.

Нагадаємо, що посадковий модуль автоматичної станції Mars InSight висадився на Марс у районі нагір'я Елізій.

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08 12 2018 10:40
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