Насіров пожалівся, що не має 100 млн грн на заставу, - ВІДЕО

Відсторонений керівник ДФС Роман Насіров стверджує, що не має коштів для внесення 100 млн гривень для застави.

"Я зараз їду в слідчий ізолятор. У мене немає такої суми, тому фізично внести її не можу", - заявив Насіров після засідання Апеляційного суду Києва, повідомляє "Українська правда".

Він також зазначив, що не звертатиметься по фінансову допомогу до інших людей.

Також Насіров сказав, що залишатиметься у тій самій камері, що і був.

"Умови тримання в СІЗО не найкращі, я впевнений що мабуть є і кращі камери, але я буду залишатися там, де я є, тому що це не від мене залежить, а від керівництва СІЗО", - зазначив він.

Разом з тим розмову з журналістами Насірову перервали активісти, серед яких був Давід Сакварелідзе, які вигукували: "Рома, здай Петра".

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.