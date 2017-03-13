Насіров пожалівся, що не має 100 млн грн на заставу, - ВІДЕО
"Я зараз їду в слідчий ізолятор. У мене немає такої суми, тому фізично внести її не можу", - заявив Насіров після засідання Апеляційного суду Києва, повідомляє "Українська правда".
Він також зазначив, що не звертатиметься по фінансову допомогу до інших людей.
Також Насіров сказав, що залишатиметься у тій самій камері, що і був.
"Умови тримання в СІЗО не найкращі, я впевнений що мабуть є і кращі камери, але я буду залишатися там, де я є, тому що це не від мене залежить, а від керівництва СІЗО", - зазначив він.
Разом з тим розмову з журналістами Насірову перервали активісти, серед яких був Давід Сакварелідзе, які вигукували: "Рома, здай Петра".
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.
Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просив апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
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