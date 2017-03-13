"Я завжди мріяв про яблуневий сад": Насіров пояснив навіщо йому земельна ділянка
Також Насіров прокоментував наявність у його декларації великої кількості землі.
"У декларації мене питають, чому так багато землі. Так справді, у мене є земельна ділянка на Чернігівщині. Знаєте, я все життя мріяв про яблуневий сад", - заявив Насіров під час виступу у залі суду в понеділок.
На запитання журналістів, як він себе сьогодні почуває, Насіров відповів: "Вже набагато краще".
Зазначимо, адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом. Адвокат Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він.
Нагадаємо, арештованого главу ДФС Романа Насірова доставили в Апеляційний суд міста Києва, де відбудеться розгляд апеляції на обраний йому запобіжний захід.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
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