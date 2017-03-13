Суд залишив без змін рішення про арешт Насірова, заставу не змінили
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів сьогодні, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Клопотання залишити без змін" , - зачитав Глиняний. При цьому суд не змінив і розмір застави - 100 млн гривень.
Таким чином Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення суду Солом'янського суду, який постановив арештувати Насірова на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень.
В ухвалі суду першої інстанції також ішлося, що на Насірова покладено ряд зобов'язань, зокрема здати всі документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет в разі внесення застави.
Нагадаємо, арештованого главу ДФС Романа Насірова доставили в Апеляційний суд міста Києва, де відбудвся розгляд апеляції на обраний йому запобіжний захід.
Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просив апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
Адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом. Адвокат Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він.
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