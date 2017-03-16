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Насірова випустили із СІЗО з електронним браслетом

Насірова відпустили із СІЗО
Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень.
Насірова випустили із СІЗО з електронним браслетом

"Дуже вдячний своїй родині, за те, що вони знайшли потрібну суму", - сказав Насіров, передає Hromadske.

Він назвав справу проти нього піар-акцією. І запевнив, що не збирається тікати з країни.

"Зараз я їду додому", - додав він.

Насіров запевнив, що на ньому є електронний браслет, однак відмовився показати його. Він також відзначив, що на вихідних збирається до лікарні.

Нагадаємо, за відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу у 100 млн грн. Заставу внесла дружина Насірова Катерина Глімбовська.

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16 03 2017 23:36
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