За Насірова внесено 100 млн грн застави, - САП
"Дружина Романа Насірова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) внесла грошову заставу визначену ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року в розмірі 100 млн. грн. на спеціальний рахунок Солом'янського районного суду", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
В САПі нагадали, що на Насірова тепер покладено наступні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- носити електронний засіб контролю.
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
"В випадку невиконання підозрюваним вищезазначених обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
Раніше Насіров жалівся, що не має коштів для внесення 100 млн гривень для застави.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.
Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просив апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
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