За Насірова внесено 100 млн грн застави, - САП

Тепер Насіров вийде на волю

Дружина відстороненого керівника ДФС Романа Насірова внесла за нього заставу.

"Дружина Романа Насірова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) внесла грошову заставу визначену ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року в розмірі 100 млн. грн. на спеціальний рахунок Солом'янського районного суду", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

В САПі нагадали, що на Насірова тепер покладено наступні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- носити електронний засіб контролю.

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"В випадку невиконання підозрюваним вищезазначених обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

Раніше Насіров жалівся, що не має коштів для внесення 100 млн гривень для застави.