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Наслідки відлиги на Закарпатті, - ФОТО

Затори щогодини збільшуються й загрожують виходом річки з берегів і підтопленню житлових будинків
Впродовж минулої доби на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.
Наслідки відлиги на Закарпатті, - ФОТО Фото:uzhgorod.net.ua

2 лютого в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення про сходження трьох снігових мас на автошлях місцевого значення поблизу с. Вільшани, Хустського району. Як наслідок, рух транспортних засобів  було припинено повністю, - повідомляє Uzhgorod.net.ua.

Станом на 11.00 п’ятниці (3.02) найбільша напружена ситуація  з льодоходом склалася в долині Білої Тиси (Рахівський район). У селах Видричка, Розтоки та Богдан утворилися кілька льодових заторів із величезною кількістю брил. Затори щогодини збільшуються й загрожують виходом річки з берегів і підтопленню житлових будинків. Поблизу с.Ділове на Тисі льодовий затор досяг двох кілометрів завдовжки.

Фото:moskal.in.ua

У Мукачівському районі ситуацію з переливом річки Визниця в с.Кольчино та Клиновець вдалося взяти під контроль. За допомогою гусеничної техніки воду повернули в русло, проїзд автомобілів по місцевих дорогах відновлено. 

Через утворення льодового затору на річці Боржава вода підтопила 1 житловий будинок та близько 20 приватних домогосподарств (висота води складає близько 30-50 см.). 

Фото:moskal.in.ua

Фото:zakarpattya.net.ua

В будинку проживали 4 особи, з них 1 дитина. На даний час всіх його мешканців евакуйовано та переселено до родичів. 

Беручи за основу показники системи АІВС-ТИСА можна сказати що на протязі останньої доби (переважно вночі) в області спостерігалось додатково приблизно 28 заторів на наступних водпостах, з яких 16 частково самознищилось.

Нагадаємо, у листопаді на Закарпатті  теж піднімався рівень води у річках: було затоплено десятки домогосподарств.

 
 
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03 02 2017 11:36
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