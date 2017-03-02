Наслідки відлиги на Закарпатті, - ФОТО
2 лютого в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення про сходження трьох снігових мас на автошлях місцевого значення поблизу с. Вільшани, Хустського району. Як наслідок, рух транспортних засобів було припинено повністю, - повідомляє Uzhgorod.net.ua.
Станом на 11.00 п’ятниці (3.02) найбільша напружена ситуація з льодоходом склалася в долині Білої Тиси (Рахівський район). У селах Видричка, Розтоки та Богдан утворилися кілька льодових заторів із величезною кількістю брил. Затори щогодини збільшуються й загрожують виходом річки з берегів і підтопленню житлових будинків. Поблизу с.Ділове на Тисі льодовий затор досяг двох кілометрів завдовжки.
Фото:moskal.in.ua
У Мукачівському районі ситуацію з переливом річки Визниця в с.Кольчино та Клиновець вдалося взяти під контроль. За допомогою гусеничної техніки воду повернули в русло, проїзд автомобілів по місцевих дорогах відновлено.
Через утворення льодового затору на річці Боржава вода підтопила 1 житловий будинок та близько 20 приватних домогосподарств (висота води складає близько 30-50 см.).
Фото:moskal.in.ua
Фото:zakarpattya.net.ua
В будинку проживали 4 особи, з них 1 дитина. На даний час всіх його мешканців евакуйовано та переселено до родичів.
Беручи за основу показники системи АІВС-ТИСА можна сказати що на протязі останньої доби (переважно вночі) в області спостерігалось додатково приблизно 28 заторів на наступних водпостах, з яких 16 частково самознищилось.
Нагадаємо, у листопаді на Закарпатті теж піднімався рівень води у річках: було затоплено десятки домогосподарств.
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