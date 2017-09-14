Наставник команди української Прем'єр-ліги Наварро подав у відставку

Наварро заявив про свою відставку

Головний тренер Карпат Серхіо Наварро заявив про відставку зі своєї посади.

Виконавчий директор львівського клубу Даріо Друді представив нового наставника колективу, яким став Сергій Зайцев, - повідомляє офіційний сайт учасника Прем'єр-ліги.

Раніше новий керманич команди займав посаду спортивного директора клубу, а минулого року очолював першу команду.

Напередодні генеральний директор Карпат Юрій Дячук-Ставицький заперечив інформацію про те, що наставник Серхіо Наварро пішов у відставку.

Раніше з'явилися повідомлення, що Карпати відправили у відставку головного тренера команди.

За інформацією медіа, останньою краплею терпіння для львівського клубу стала розгромна поразка вдома від Вереса в рамках УПЛ з рахунком 1:6. Це стало четвертою поразкою Карпат у поточному сезоні Прем'єр-ліги. Поки що в активі команди одна перемога, ще три рази колектив зводив поєдинки внічию.

Натомість, виконавчий директор клубу Даріо Друді представив журналістам нового керманича, яким став Сергій Зайцев. Нагадаємо, до цього, Сергій Ларіонович обіймав посаду спортивного директора клубу, а торік вже очолював першу команду.

До тренерського штабу Сергія Зайцева увійдуть Володимир Безуб'як, Михайло Дячук-Ставицький, а також Володимир Марчук, який працюватиме з воротарями.

Нагадаємо, Київська міська рада схвалила виділення 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в травні 2018 року.