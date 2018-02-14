Настоятель Десятинної церкви має 2 авто за понад 2 млн і дві квартири - "Наші гроші"

Настоятель Десятинного монастиря в Києві Юрій Харон володіє двома автівками за понад 2 мільйони гривень і двома квартирами.

Юрій Харон з липня 2013-го володіє п'ятирічними Porsche Cayenne та Volksvagen Multivan. Вартість таких авто — 1-1,5 млн грн кожен. Походження автомобілів Харон пояснив "дорогими друзями", - повідомляє програма розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Є в мене що завгодно. Це ж моя особиста справа. Я не питаю що у вас є. У мене є можливості, у мене є друзі, у мене є фонд. Оформлено на фонд. Люди мені допомагають. Один подарував на День народження, інший...ну я ж не купив їх за церковні гроші, за свічки. Це ж смішно! Їде собі і їде. Так радій же за це! Заздрощі — страшна річ!", — зазначив він. Водночас, за даними Держреєстру, автомобілі зареєстровані особисто на Харона, а не на його фонд.

Юрій Харон також володіє двома квартирами в Києві:по вулиці Луначарського (площа понад 100 квадратних метрів) та у Софіївській Борщагівці (площа — 57 квадратних метрів). Придбав Харон її наприкінці 2016 року.

У сюжеті також зазначається, що Десятинний монастир на своєму сайті виклав офіційний прайс за згадування прихожан у молитвах. Зокрема, довічне згадування коштує 500 гривень.