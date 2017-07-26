Наступного року КНДР створить ракету, здатну досягти США, - NYT
Ще кілька тижнів тому експерти в США прогнозували, що КНДР знадобиться близько чотирьох років, щоб розробити ракету з компактним ядерним зарядом, здатну витримати тиск при входженні в щільні шари атмосфери і досягти території Сполучених Штатів. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times.
Однак, пише видання, реалії останніх місяців змусили розвідників переглянути свої оцінки. Особливо на це вплинуло ракетне випробування КНДР 4 липня, в ході якого ракета доставила боєголовку на більш ніж 2,7 тисячі км в космос і повернула її на Землю на високій швидкості.
За інформацією видання, якщо б траєкторія польоту була би згладженою, ракетний удар припав би на Аляску.
Американські чиновники все частіше зізнаються, що недооцінили рішучість північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в створенні зброї для ураження території США, навіть якщо воно буде грубо спроектованим і неточним.
Нагадаємо, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.
Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.
КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.
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