Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Наступного року КНДР створить ракету, здатну досягти США, - NYT

За інформацією видання, якщо б траєкторія польоту була би згладженою, ракетний удар припав би на Аляску
Американська розвідка прогнозує, що же за рік Північна Корея створить балістичну ракету, яка буде здатна досягти материкової території США.
Наступного року КНДР створить ракету, здатну досягти США, - NYT Фото: Reuters

Ще кілька тижнів тому експерти в США прогнозували, що КНДР знадобиться близько чотирьох років, щоб розробити ракету з компактним ядерним зарядом, здатну витримати тиск при входженні в щільні шари атмосфери і досягти території Сполучених Штатів. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times.

Однак, пише видання, реалії останніх місяців змусили розвідників переглянути свої оцінки. Особливо на це вплинуло ракетне випробування КНДР 4 липня, в ході якого ракета доставила боєголовку на більш ніж 2,7 тисячі км в космос і повернула її на Землю на високій швидкості. 

За інформацією видання, якщо б траєкторія польоту була би згладженою, ракетний удар припав би на Аляску.

Американські чиновники все частіше зізнаються, що недооцінили рішучість північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в створенні зброї для ураження території США, навіть якщо воно буде грубо спроектованим і неточним.

Нагадаємо, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 14:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.