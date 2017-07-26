Наступного року КНДР створить ракету, здатну досягти США, - NYT

За інформацією видання, якщо б траєкторія польоту була би згладженою, ракетний удар припав би на Аляску

Американська розвідка прогнозує, що же за рік Північна Корея створить балістичну ракету, яка буде здатна досягти материкової території США.

Ще кілька тижнів тому експерти в США прогнозували, що КНДР знадобиться близько чотирьох років, щоб розробити ракету з компактним ядерним зарядом, здатну витримати тиск при входженні в щільні шари атмосфери і досягти території Сполучених Штатів. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times.

Однак, пише видання, реалії останніх місяців змусили розвідників переглянути свої оцінки. Особливо на це вплинуло ракетне випробування КНДР 4 липня, в ході якого ракета доставила боєголовку на більш ніж 2,7 тисячі км в космос і повернула її на Землю на високій швидкості.

За інформацією видання, якщо б траєкторія польоту була би згладженою, ракетний удар припав би на Аляску.

Американські чиновники все частіше зізнаються, що недооцінили рішучість північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в створенні зброї для ураження території США, навіть якщо воно буде грубо спроектованим і неточним.

Нагадаємо, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.