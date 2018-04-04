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НАТО не має наміру повністю ізолювати Росію, – Столтенберг

Для всіх буде краще, якщо відносини між Альянсом та Кремлем вдасться налагодити, вважає Столтенберг
НАТО не хоче повної ізоляції Росії та прагне навпаки - покращити відносини з Москвою.
НАТО не має наміру повністю ізолювати Росію, – Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Про це під час виступу в Оттаві заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо прагнути до кращих відносин із Росією. Росію – наш сусід і це не зміниться. Ми не маємо наміру ізолювати РФ", - сказав Столтенберг.

На його переконання, для всіх буде краще, якщо відносини між Альянсом та Кремлем вдасться налагодити.

"І для нас, і для них було б добре, якби відносини між союзниками НАТО й Росією вдалося покращити", - зауважив генсек.

За його словами, НАТО "й надалі працюватиме над контролем озброєння, недопущенням "холодної війни", упередженням нової гонитви озброєнь й прагнутиме до політичного діалогу із Росією".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг перебуває із візитом у Канаді. У нього заплановано кілька зустрічей із керівництвом країн та участь у публічних заходах з нагоди 69-ї річниці підписання Північноатлантичного договору, на підставі якого було засновано Організацію Північноатлантичного договору.

Раніше Столтенберг оголосив про висилку семи російських представників у рамках дипломатичних заходів ЄС через можливу причетність Москви до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

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04 04 2018 21:59
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