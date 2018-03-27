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Генсек НАТО оголосив про видворення семи російських співробітників через справу Скрипаля

Столтенберг додав, що також не затвердив ще три запити на акредитацію від Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про висилку семи російських представників у рамках дипломатичних заходів ЄС через можливу причетність Москви до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.
Генсек НАТО оголосив про видворення семи російських співробітників через справу Скрипаля Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Про це він сказав під час брифінгу, інформує ВВС.

"Сьогодні я анулював акредитацію семи представників російської місії в НАТО", — повідомив Столтенберг, а також додав, що не затвердив ще три запити на акредитацію від Росії.

НАТО вже висилало представників російського представництва. У квітні 2009 року керівництво Альянсу оголосило про позбавлення акредитації старшого радника постпреда, Віктора Кочукова та аташе постпредставництва Василя Чижова, сина російського постпреда при ЄС.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

 

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