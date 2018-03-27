Генсек НАТО оголосив про видворення семи російських співробітників через справу Скрипаля

Столтенберг додав, що також не затвердив ще три запити на акредитацію від Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про висилку семи російських представників у рамках дипломатичних заходів ЄС через можливу причетність Москви до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує ВВС.

"Сьогодні я анулював акредитацію семи представників російської місії в НАТО", — повідомив Столтенберг, а також додав, що не затвердив ще три запити на акредитацію від Росії.