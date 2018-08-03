НАТО проведе у жовтні найбільші з часів "холодної війни" навчання

У маневрах візьмуть участь близько 45 тис. військових країн НАТО, а також десятки кораблів і літаків

НАТО восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.

Про це повідомив командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США.

"У жовтні цього року пройдуть масштабні навчання НАТО, які стануть найбільшими маневрами з амфібіями з часів піку холодної війни", - розповів командувач.

У маневрах візьмуть участь близько 45 тис. військових країн НАТО, а також десятки кораблів і літаків, задіяних у маневрах біля берегів Норвегії з відбивання "зімітованої загрози".

Неллер зазначив, що очікує демаршів та інших дій з боку Росії.

"Але я думаю, що це показує серйозність нашої стратегії, а також те, що наші європейські союзники хочуть бачити нашу присутність там (в Європі, - ред.) І нашу прихильність їх захисту", - додав він.

Як відомо, навчання Trident Juncture проводяться раз на три роки. До останніх навчань у 2015 році, в яких брали участь близько 36 тис. військовослужбовців країн НАТО, приєдналася й Україна.

Нагадаємо, у січні в Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку подій, які призвели до масових жертв.