НАТО проведе у жовтні найбільші з часів "холодної війни" навчання
Про це повідомив командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США.
"У жовтні цього року пройдуть масштабні навчання НАТО, які стануть найбільшими маневрами з амфібіями з часів піку холодної війни", - розповів командувач.
У маневрах візьмуть участь близько 45 тис. військових країн НАТО, а також десятки кораблів і літаків, задіяних у маневрах біля берегів Норвегії з відбивання "зімітованої загрози".
Неллер зазначив, що очікує демаршів та інших дій з боку Росії.
"Але я думаю, що це показує серйозність нашої стратегії, а також те, що наші європейські союзники хочуть бачити нашу присутність там (в Європі, - ред.) І нашу прихильність їх захисту", - додав він.
Як відомо, навчання Trident Juncture проводяться раз на три роки. До останніх навчань у 2015 році, в яких брали участь близько 36 тис. військовослужбовців країн НАТО, приєдналася й Україна.
Нагадаємо, у січні в Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку подій, які призвели до масових жертв.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції