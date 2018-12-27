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Нацбанк планує списувати борги банків строком на 50 років

Запровадять новий інструмент докапіталізації з 2020 року
У Національному банку України представили та розробили новий інструмент докапіталізації банків, який полягає у тимчасовому списанні боргів банку. Таке списання триватиме щонайменше 50 років.
Нацбанк планує списувати борги банків строком на 50 років Фото:www.capital.ua

Списання боргів банку буде відбуватися не державними грошима, а коштом інвесторів та власників банку, які викуповуватимуть його акції.

"Для здійснення конверсії ("поглинання" боргу - ред.) кошти за інструментом спрямовуються на придбання простих акцій банку, що дозволить збільшити розмір статутного капіталу банку. У разі списання зобов’язань за інструментом банк отримає дохід, який "поглине" поточні збитки від його діяльності", - пояснюють в Нацбанку.

Там зазначають, що використовувати цей інструмент планують лише у випадку, коли капітал банку досягне критичної позначки у 6,25% (мова йде про норматив достатності капіталу).

Запровадять новий інструмент докапіталізації з 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибутку банківської системи України, за термін понад 10 років.

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27 12 2018 12:20
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