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Нацбанк установив валютний курс на рівні 27,01 грн/$, на чорному ринку долар по 27,25 грн

Міжбанк 19 лютого відкрився доларом по 26,99 грн
НБУ встановив офіційний валютний курс на вівторок, 20 лютого, на рівні 27,01 грн/дол., 33,52 грн/євро та 4,79 грн за 10 російських рублів
Нацбанк установив валютний курс на рівні 27,01 грн/$, на чорному ринку долар по 27,25 грн Фото: nnov.org

Про це повідомляє сайт регулятора.

Середня вартість долара на чорному ринку станом на 21:00 понеділка, 19 лютого, склала 27,2 грн у покупці та 27,25 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 27,5 грн/дол., у продажу долар сягає 27,8 грн.

Міжбанк 19 лютого відкрився доларом по 26,99 грн у покупці та 27,03 грн у продажу, закрився на рівні 27,01-27,04 грн у покупці та продажу відповідно.

Нагадаємо, що курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися.

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19 02 2018 23:19
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