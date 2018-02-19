Нацбанк установив валютний курс на рівні 27,01 грн/$, на чорному ринку долар по 27,25 грн

НБУ встановив офіційний валютний курс на вівторок, 20 лютого, на рівні 27,01 грн/дол., 33,52 грн/євро та 4,79 грн за 10 російських рублів

Про це повідомляє сайт регулятора.

Середня вартість долара на чорному ринку станом на 21:00 понеділка, 19 лютого, склала 27,2 грн у покупці та 27,25 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 27,5 грн/дол., у продажу долар сягає 27,8 грн.

Міжбанк 19 лютого відкрився доларом по 26,99 грн у покупці та 27,03 грн у продажу, закрився на рівні 27,01-27,04 грн у покупці та продажу відповідно.

Нагадаємо, що курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися.