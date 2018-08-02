БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,08-27,12 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися
Гривня продовжує суттєво зміцнюватися
Фото: wosir.ua
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,08-27,12 гривні;
Євро - 33,24-33,29 гривні;
Російський рубль - 0,4679-0,4688 гривні.
Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 7 лютого, на рівні 27,4608 грн/долар, підвищивши його на 28 копійок порівняно з попереднім робочим днем (27,7424 грн/долар у вівторок, 6 лютого).
Внаслідок цього Національний банк провів два валютні аукціони, на яких викупив у банків 117 млн доларів.
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