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Курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися

Гривня продовжує суттєво зміцнюватися
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,08-27,12 гривні за долар.
Курс гривні на міжбанку продовжує підвищуватися Фото: wosir.ua

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08-27,12 гривні;

Євро - 33,24-33,29 гривні;

Російський рубль - 0,4679-0,4688 гривні.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 7 лютого, на рівні 27,4608 грн/долар, підвищивши його на 28 копійок порівняно з попереднім робочим днем (27,7424 грн/долар у вівторок, 6 лютого).

Внаслідок цього Національний банк провів два валютні аукціони, на яких викупив у банків 117 млн доларів.

 

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08 02 2018 21:54
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