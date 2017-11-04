Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету "Лев"
"Присвячена льву і його втілення на пам'ятках культури Київської Русі. На території сучасної України упродовж тисячоліть проживали численні племена і народи, які залишили після себе унікальні твори мистецтва. Безцінні пам'ятки культури давніх епох розповідають, як люди вчилися працювати з природними матеріалами, надавали їм чинності з допомогою символів - зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо", - повідомляє прес-служба НБУ.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис Україна, рік карбування монети 2017 і номінал 5/гривень; позолочений лев - фрагмент з тарілки XIII століття (Херсонеський музей), праворуч - загальний вигляд тарілки.
Фото: НБУ
Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0007 р. На реверсі монети зображено голову лева (ліворуч) і фрагмент унікального шиферного рельєфу з Києво-Печерської лаври з зображенням львів (XI ст.) - античні мотиви часто зустрічаються в декоративному мистецтві княжої доби: грифони, кентаври, леви, дракони тощо. Праворуч на тлі малюнка розміщено вертикальний напис.
Нагадаємо, що Національний банк України до Дня святого Миколая з 12 грудня 2016 року ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом у п'ять гривень.
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