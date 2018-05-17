Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нацгвардійці отримали перші 500 протитанкових гранатометів із США, - ВІДЕО

40 мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році, він є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника
Національна гвардія поставила на озброєння перші 500 одиниць 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США.
Нацгвардійці отримали перші 500 протитанкових гранатометів із США, - ВІДЕО Фото: Facebook Арсена Авакова

"Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола — тисячу пострілів", — повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.


Фото: Facebook Арсена Авакова

Він додав, що при виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали. Це дозволяє зменшити масу гранатомета і спрощує його експлуатацію.


Фото: Facebook Арсена Авакова

У МВС вже розробили програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї.

Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2018 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.