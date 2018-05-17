Нацгвардійці отримали перші 500 протитанкових гранатометів із США, - ВІДЕО

40 мм комплекс РПГ-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році, він є ефективним для ураження вогневих засобів та броньованих цілей противника

Національна гвардія поставила на озброєння перші 500 одиниць 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США.

"Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола — тисячу пострілів", — повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.



Фото: Facebook Арсена Авакова

Він додав, що при виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали. Це дозволяє зменшити масу гранатомета і спрощує його експлуатацію.



Фото: Facebook Арсена Авакова

У МВС вже розробили програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї.

Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.