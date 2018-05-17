Нацгвардійці отримали перші 500 протитанкових гранатометів із США, - ВІДЕО
"Прицільність стрільби 800 м, сумісний зі усіма існуючими пострілами РПГ, живучість ствола — тисячу пострілів", — повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
Фото: Facebook Арсена Авакова
Він додав, що при виробництві комплексу використовуються сучасні матеріали. Це дозволяє зменшити масу гранатомета і спрощує його експлуатацію.
Фото: Facebook Арсена Авакова
У МВС вже розробили програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї.
Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.
Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.
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