Націоналісти С14 увірвалися в Інститут серця і звинуватили його у "тренінгах з протидії активістам"
С14 звинуватила директорка Інституту Бориса Тодурова в тому, що він проводив для медиків тренінги "як протидіяти активістам як у ситуації з Крисіним". Праворадикали заявили, Інститут серця переховував Крисіна від суду і нині "розглядає його як жертву".
Зі свого боку директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що проводив щоденні робочі збори зі співробітниками закладу. На це засідання прийшла незнайома їм дівчина і почала знімати збори.
"Ми спитали, хто вона, але вона вимкнула телефон і не представилася. Через кілька хвилин увірвалися ці люди (троє праворадикалів – ред.) на допомогу. І намагалися нам розповісти, які ми "сєпари", які ми погані. Ми викликали поліцію", - заявив Тодуров.
Він вимагає від поліції, аби в дівчини, яка також є членкинею С14, забрали телефон та видалили відео.
"Ми обговорювали внутрішні проблеми і не давали нікому дозволу на публікацію. Я кваліфікую їхні дії як хуліганські, тому що вони проникли сюди без дозволу", - сказав директор Інституту.
Нагадаємо, що в лютому 2018 року засудженого за вбивство журналіста Веремія у 2014-му Юрія Крисіна знайшли у дитячому відділенні Інституту серця. Праворадикали звинуватили Інститут в переховуванні Крисіна від суду. Тоді на знак протесту Крисіну до лікарні принесли зів'ялі квіти, надувну кульку, мандарини й щурячу отруту.Також його облили зеленкою. Тоді директор Інституту серця Борис Тодуров пояснив, що Юрія Крисіна було направлено до дитячого відділення Інституту серця, через брак місця у дорослому.
Крисін також є обвинуваченим у справі катування та викрадення майданівців.
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