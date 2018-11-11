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"Націоналізм – це зрада патріотизму": президент Франції закликав гуртуватися заради миру

У річницю завершення Першої світової війни Макрон застеріг лідерів держав від небезпеки націоналізму та закликав їх діяти разом для розв'язання світових проблем
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "патріотизм – це повна протилежність націоналізму, а націоналізм – це зрада патріотизму".
"Націоналізм – це зрада патріотизму": президент Франції закликав гуртуватися заради миру Фото: reuters.com

Про це він сказав, виступаючи біля Тріумфальної арки в Парижі на церемонії пам'яті загиблих у Першій світовій війні.

"Давайте будувати наші надії замість того, щоб грати на наших страхах один проти одного", – цитує президента Франції DW.

Макрон застеріг від нестабільності миру і небезпеки націоналізму.

"Старі демони знову підіймаються. Ми повинні ще раз підтвердити перед нашими народами нашу справжню та величезну відповідальність: передати нашим дітям світ, про який мріяли попередні покоління", – зазначив Еммануель Макрон.

Націоналізм він назвав "прямо протилежним" та "зрадою" патріотизму.

"Кажучи: "Наші інтереси передусім, незалежно від того, що відбувається з іншими", ви знищуєте найбільш цінну річ, яку може мати народ, річ, яка дає йому життя, дає йому велич і є найважливішою: його моральні цінності", – сказав президент Франції і закликав інших світових лідерів до єдності.

"Разом ми можемо запобігти загрозам – глобальному потеплінню та руйнуванню навколишнього середовища, бідності, голоду, хворобам, нерівності, неосвіченості", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, 11 листопада з нагоди річниці завершення Першої світової війни в Париж прибули лідери 66 держав. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент України Петро Порошенко та інші.

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11 11 2018 19:20
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