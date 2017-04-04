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Нацкомісія планує перенести рішення щодо запровадження абонплати

У Нацкомісії хочуть зробити, щоб ніхто з громадян України ніякого підвищення не відчув
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує для українців, які мінімально споживають газ, перенести рішення щодо запровадження абонплати.
Нацкомісія планує перенести рішення щодо запровадження абонплати Дмитро Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua

"Ми зробимо додатковий перехідний період у зв'язку з резонансом і з тим, що ми виступаємо за те, щоб рішення комісії захищали всіх споживачів, щоб ніхто з громадян України ніякого підвищення не відчув", – заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк у ефірі телеканалу ICTV.

Голова комісії також підкреслив, що триватиме це щонайменше 3 місяці.

"Ми будемо аналізувати детально, але найменші типорозміри лічильників, наприклад G1,6, які в Києві, наприклад, повинні були платити 28 гривень, для них це рішення буде перенесено", – додав Вовк.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.

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04 04 2017 09:58
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