Нацкомісія планує перенести рішення щодо запровадження абонплати
"Ми зробимо додатковий перехідний період у зв'язку з резонансом і з тим, що ми виступаємо за те, щоб рішення комісії захищали всіх споживачів, щоб ніхто з громадян України ніякого підвищення не відчув", – заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк у ефірі телеканалу ICTV.
Голова комісії також підкреслив, що триватиме це щонайменше 3 місяці.
"Ми будемо аналізувати детально, але найменші типорозміри лічильників, наприклад G1,6, які в Києві, наприклад, повинні були платити 28 гривень, для них це рішення буде перенесено", – додав Вовк.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.
Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.
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