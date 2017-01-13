Нацполіція оприлюднила список претендентів на посаду очільника відомства

Національна поліція України опублікувала список з 64 кандидатів, які подали документи для участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.

Відбір претендентів проводиться Консультативної відбірковою комісією, створення якої не передбачається законодавством, а є ініціативою міністра внутрішніх справ України. До складу комісії входять незалежні міжнародні та національні експерти. Для міністра внутрішніх справ при визначенні кандидата на посаду керівника Національної поліції України та формуванні пропозиції прем'єр-міністру України рішення комісії носять рекомендаційний характер. Список оприлюднили в прес-службі відомтва.

У списку претендентів знаходяться глава поліції Києва Андрій Крищенко, керівник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, начальник департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв, в. о. голови Нацполіції Вадим Троян, начальники ГУНП у Житомирській і Чернігівській областях - В'ячеслав Печененко та Едуард Альохін, заступник начальника управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Орест Михайлецький, заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

Процедура відбору буде складатися з наступних етапів:

1-й етап - Вивчення поданих претендентами документів на відповідність базовим вимогам конкурсу.

2-й етап - Претенденти, які відповідають базовим вимогам конкурсу, проходять тестування.

3-й етап - За результатами розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування, комісія шляхом голосування запрошує претендентів для співбесіди.

4-й етап - Проведення співбесід.

5-й етап - Претенденти, які успішно пройшли попередній етап, не пізніше ніж у триденний строк після оголошення результатів 4 етапу повинні надати повний пакет документів, передбачений Законом України "Про Національну поліцію".

За результатами п'яти етапів конкурсу комісія шляхом голосування визначає не більше трьох фінальних претендентів. У разі виникнення спірних питань, вона може запропонувати претендентам додаткову перевірку.

Список фінальних претендентів має бути сформований і переданий на розгляд міністрові внутрішніх справ у якомога коротший термін, але не пізніше 15 лютого 2017 року.

Зазначимо, вісім діючих представників вищого керівництва Національної поліції візьмуть участь у консультативному конкурсі, на якому оберуть нового голову поліції, серед них в.о. голови Нацполіції Вадим Троян, його заступник Костянтин Бушуєв, начальник карного розшуку Сергій Князєв, начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.

16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.