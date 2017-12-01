На голову Нацполіції претендують: Троян, Князєв, Крищенко, Аброськін

Вісім діючих представників вищого керівництва Національної поліції візьмуть участь у консультативному конкурсі, на якому оберуть нового голову поліції.

Серед них в.о. голови Нацполіції Вадим Троян, його заступник Костянтин Бушуєв, начальник карного розшуку Сергій Князєв, начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, начальник Одеського управління поліції Дмитро Головін, Донецького - В'ячеслав Аброськін, Чернігівського - Едуард Альохін і Чернівецького - Сергій Пілігрим, - сказав член конкурсної комісії Євген Захаров, інформують Українські Новини.

Загалом із 64 претендентів 40 працювали в міліції, 18 є діючими співробітниками поліції.

Також у конкурсі мають намір брати участь кілька адвокатів, у тому числі голова Центру безкоштовної правової допомоги Андрій Вишневський. Крім того, заявки подали кілька бізнесменів.

Депутатів Верховної Ради у списку немає.

Конкурсна комісія збереться і відсіє невідповідних кандидатів після 18 січня.

Раніше, повідомляли, що на конкурс на посаду голови Національної поліції України подали документи 20 осіб.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.

Відзначимо, що 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.