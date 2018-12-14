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Нацполіція отримала 600 сучасних радіостанцій від уряду Японії

Вартість такого комплекту техніки перевищує $500 тисяч
У п'ятницю, 14 грудня, представники уряду Японії урочисто передали поліцейським Сумської області 600 сучасних радіостанцій.
Нацполіція отримала 600 сучасних радіостанцій від уряду Японії Фото: mvs.gov.ua/ua

Такі радіостанції перекриють інформаційний простір області, унеможливлять витік інформації і збільшать рівень комунікації, повідомляють на сайті Нацполіції.

"Сучасне радіотехнічне обладнання відіграє важливу роль в ефективності роботи особового складу Нацполіції. Вартість такого комплекту техніки перевищує 500 тис. доларів. Ми і надалі продовжимо впроваджувати аналогічні комунікаційні системи на території всієї України", - заявив голова МВС Арсен Аваков.

Він подякував послу Японії в Україні Сумі Шигекі за підтримку і вагомий внесок у розвиток Національної поліції України.

"На жаль, закінчується термін каденції дипломата Японії Сумі Шигекі, і ми символічно завершуємо спільну роботу. Дякую за надійне партнерство у всіх проектах реформування МВС", - сказав голова МВС.

За час роботи Шигекі в Україні було реалізовано низку спільних проектів: Нацполіція в рамках Кіотського протоколу отримала нові екологічні автомобілі Toyota Prius і Mitsubishi Outlander, 9 тис. комплектів форми і систему радіотехнічного зв'язку, ДСНС отримала спеціалізовані автомобілі для перевезення особового складу, майна й оснащення піротехнічних розрахунків до місць виявлення вибухонебезпечних предметів, а також автомобілі для проведення розмінування, Прикордонна служба отримала високотехнологічне медичне обладнання, зазначив Аваков.

Шигекі подякував Авакову за співпрацю і висловив свою любов до України.

"Незважаючи на те, що я їду, запевняю вас, я залишаюся не тільки другом для України, а й і членом великої української родини", - сказав посол.

Також, Північноатлантичний альянс у найближчі тижні має намір передати українським військовим обладнання для захищеного зв’язку.

 
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14 12 2018 14:14
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