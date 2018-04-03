Нацполіція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, – Князєв

Поліція розкрила напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, п'ятеро осіб затримані.

Про це сьогодні повідомив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук", – розповів Князєв.

Напереродні закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого.

"Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою. Зараз при підтримці Генеральної прокуратури вирішуємо питання щодо допиту затриманих. На будь-які прояви екстремізму поліція буде реагувати чітко та безкомпромісно", – зазначив очільник Нацполіції.