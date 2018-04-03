Нацполіція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, – Князєв
Про це сьогодні повідомив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.
"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук", – розповів Князєв.
Напереродні закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого.
"Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою. Зараз при підтримці Генеральної прокуратури вирішуємо питання щодо допиту затриманих. На будь-які прояви екстремізму поліція буде реагувати чітко та безкомпромісно", – зазначив очільник Нацполіції.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.
Глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалити офіс "Товариства угорської культури Закарпаття" в Ужгороді здійснили праворадикали однієї з країн Євросоюзу.
Наприкінці лютого в Ужгороді сталася ще одна пожежа в будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.
Голова Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензович звинуватив у "теракті" в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.
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