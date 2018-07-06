Нацполіція взяла під охорону 7 людей зі "списку 47"

Імен не зазначають з метою дотримання безпеки

Національна поліція взяла під охорону сімох людей, прізвища яких містяться у так званому "списку 47" - списку журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у рамках "справи Бабченка".

Про це у коментарі Громадському повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Так, їх взяли під охорону. Цих людей семеро", - сказав Тракало. Водночас на питання про те, хто ці люди, він відмовився відповідати, пояснивши це дотриманням безпеки.

Також Тракало не відповів, чи поліція здійснює цілодобову охорону стосовно фігурантів "списку 47".

Генеральний прокурор Юрій Луценко 1 червня повідомив, що інсценування "вбивства" Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах. Серед них, за даними ГПУ, була велика кількість журналістів.

Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.