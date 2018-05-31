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Людям зі списку потенційних жертв разом з Бабченком нададуть охорону, – Луценко

Зараз цей список перебуває в СБУ, зазначив генпрокурор
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному з 30 людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.
Людям зі списку потенційних жертв разом з Бабченком нададуть охорону, – Луценко Фото: radiosvoboda.org

"У нас є цей список. Зараз цей список знаходиться в руках СБУ, і всі люди, в ньому перераховані, отримають належну охорону від тих, хто замовив їх смерть", – цитує Луценка "112 Україна".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

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31 05 2018 23:57
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