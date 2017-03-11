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Нацполіція закупить 500 електронних браслетів на 38 млн грн

Товар мають привезти до Києва до 20 грудня
Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю 50 електронних браслетів та додаткового обладнання до них на 38 млн грн.
Нацполіція закупить 500 електронних браслетів на 38 млн грн Олексій Салига. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Тендер було оголошено 1 вересня, а початок аукціону призначено на 7 листопада. Очікувана сума закупівлі 38 млн грн.

Згідно інформації про закупівлі, в рамках тендеру планується закупити 500 електронних браслетів, 54 комплекту активації/деактивації електронного засобу контролю, а також серверне обладнання з встановленим програмним забезпеченням, -  йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro.

Зазначається, що товар повинен бути доставлений у Київ до 20 грудня поточного року.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) постановив скасувати тендер державного телеканалу "Рада" на закупівлю обладнання для телерадіомовлення на 20 млн грн.

 

 

 
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03 11 2017 12:57
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