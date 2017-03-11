Нацполіція закупить 500 електронних браслетів на 38 млн грн
Тендер було оголошено 1 вересня, а початок аукціону призначено на 7 листопада. Очікувана сума закупівлі 38 млн грн.
Згідно інформації про закупівлі, в рамках тендеру планується закупити 500 електронних браслетів, 54 комплекту активації/деактивації електронного засобу контролю, а також серверне обладнання з встановленим програмним забезпеченням, - йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro.
Зазначається, що товар повинен бути доставлений у Київ до 20 грудня поточного року.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) постановив скасувати тендер державного телеканалу "Рада" на закупівлю обладнання для телерадіомовлення на 20 млн грн.
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