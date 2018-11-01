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Нацрада хоче заборонити політикам бути телеведучими

"Це явище нівелює журналістику і робить ефір місцем зведення політичних рахунків".
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення пропонує Верховній Раді законодавчо обмежити ведення телевізійних передач і програм політиками.
Нацрада хоче заборонити політикам бути телеведучими Фото: скріншот

"Дуже важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Нацради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху - воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ за рамки журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних порахунків і пропагандистської боротьби. Крім іншого, це також суперечить нормам поширення засобами масової інформації передвиборної агітації і політичної реклами", - повідомляють на сайті Нацради.

Нацрада пропонує парламенту врегулювати ці питання в найкоротші терміни.

"Свої пропозиції Нацрада готова обговорити публічно з представниками Держкіно, індустрії і громадськості, незалежними експертами", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки чотирьох каналів медіа-холдингу "Inter Media Group" виявила порушення й оголосила попередження, згідно з яким телеканали повинні протягом місяця внести зміни у свою діяльність.

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11 01 2018 14:58
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