Нацрада хоче заборонити політикам бути телеведучими

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення пропонує Верховній Раді законодавчо обмежити ведення телевізійних передач і програм політиками.

"Дуже важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Нацради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху - воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ за рамки журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних порахунків і пропагандистської боротьби. Крім іншого, це також суперечить нормам поширення засобами масової інформації передвиборної агітації і політичної реклами", - повідомляють на сайті Нацради.

Нацрада пропонує парламенту врегулювати ці питання в найкоротші терміни.

"Свої пропозиції Нацрада готова обговорити публічно з представниками Держкіно, індустрії і громадськості, незалежними експертами", - наголошено в повідомленні.