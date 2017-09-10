Навальний отримує компромат від ФСБ, - екс-депутат Держдуми
Про це заявив політемігрант, колишній депутат російської Державної Думи Ілля Пономарьов в ефірі одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.
"Він (відставний генерал ФСБ Олег Феоктистов - ред.) передав інформацію Олексію Навальному для знаменитого розслідування щодо Дмитра Медведєва", - повідомив Пономарьов.
На уточнююче запитання про те, чи можна стверджувати, що Навальний отримував компромат на Медведєва від Федеральної служби безпеки Росії, політик відповів:
"З рук клана Сечіна (головвний виконавчий директор "Роснефть" Ігоря Сечіна - ред.), я так скажу. Оператором, наскільки у мене є джерела в Москві, був саме Олег Феоктистов".
При цьому сам Пономарьов не вважає таку повідну неприйнятною для Навального.
"Якщо є джерело інформації й він може перевірити цю інформацію, то яка різниця, хто є її першоджерелом", - зазначив Пономарьов.
Разом з тим, появу компромату на Медведєва політик пов'язує з атакою наближених до Путіна силовиків на лібералів в російському уряді.
"Й Навальний був одним з операторів у ній (у цій атаці - ред.). Так само він наїзджав на фігуру генерального прокурора Чайки, залучаючи при цьому компромат, яким його забезпечували ініші кремлівські башти. Це його стандартний підхід до своїх розслідувань", - наголосив Пономарьов.
Нагадаємо, в Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків