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Навальний отримує компромат від ФСБ, - екс-депутат Держдуми

Появу компромату на Медведєва політик пов'язує з атакою наближених до Путіна силовиків на лібералів в російському уряді
Один з лідерів російської опозиції Олексій Навальний отримував компрометуючі матеріали на прем'єра Дмитра Медведєва від клану Ігоря Сечіна
Навальний отримує компромат від ФСБ, - екс-депутат Держдуми Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Про це заявив політемігрант, колишній депутат російської Державної Думи Ілля Пономарьов в ефірі одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.

"Він (відставний генерал ФСБ Олег Феоктистов - ред.) передав інформацію Олексію Навальному для знаменитого розслідування щодо Дмитра Медведєва", - повідомив Пономарьов.

На уточнююче запитання про те, чи можна стверджувати, що Навальний отримував компромат на Медведєва від Федеральної служби безпеки Росії, політик відповів:

"З рук клана Сечіна (головвний виконавчий директор "Роснефть" Ігоря Сечіна - ред.), я так скажу. Оператором, наскільки у мене є джерела в Москві, був саме Олег Феоктистов".

При цьому сам Пономарьов не вважає таку повідну неприйнятною для Навального.

"Якщо є джерело інформації й він може перевірити цю інформацію, то яка різниця, хто є її першоджерелом", - зазначив Пономарьов.

Разом з тим, появу компромату на Медведєва політик пов'язує з атакою наближених до Путіна силовиків на лібералів в російському уряді.

"Й Навальний був одним з операторів у ній (у цій атаці - ред.). Так само він наїзджав на фігуру генерального прокурора Чайки, залучаючи при цьому компромат, яким його забезпечували ініші кремлівські башти. Це його стандартний підхід до своїх розслідувань", - наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, в Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.

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09 10 2017 21:35
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