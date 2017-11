Наявність в піраміді Хеопса "таємної кімнати" підтвердилась

Усередині піраміди Хеопса є три приміщення (похоронні камери) і кілька проходів. Найбільший з них - Велика галерея - має 47 метрів в довжину і 8 метрів у висоту. Виявлена ​​порожнина знаходиться над цим проходом і має трохи менші розміри. Її довжина становить близько 30 метрів, припускають вчені.

Для чого потрібна ця "таємна кімната", невідомо. Проникнути в неї неможливо.

