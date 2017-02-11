Наявність в піраміді Хеопса "таємної кімнати" підтвердилась
Усередині піраміди Хеопса є три приміщення (похоронні камери) і кілька проходів. Найбільший з них - Велика галерея - має 47 метрів в довжину і 8 метрів у висоту. Виявлена порожнина знаходиться над цим проходом і має трохи менші розміри. Її довжина становить близько 30 метрів, припускають вчені.
Для чого потрібна ця "таємна кімната", невідомо. Проникнути в неї неможливо.
A hidden internal structure in Khufu’s Pyramid, the largest pyramid in Giza, Egypt, is uncovered https://t.co/hW8osQ8vjv pic.twitter.com/Wxw0iWS9xx— nature (@nature) 2 листопада 2017 р.
"Це може бути порожнина, яку будівельники залишили, щоб захистити тонкий дах Великої галереї від обвалення через вагу піраміди", - цитує BBC американського археолога Марка Ленера.
Один з керівників дослідницької групи, співробітник Каїрського університету Хані Хелал вважає, що виявлена порожнина занадто велика, щоб служити лише "повітряною подушкою".
"Ми намагаємося зрозуміти внутрішню структуру пірамід і те, як була побудована ця піраміда, - пояснив він BBC. - У відомих єгиптологів, археологів і архітекторів є кілька гіпотез. Ми лише надаємо їм дані".
Існування порожнини підтвердили за допомогою мюонної томографії - технології, яка дозволяє оцінити зміни щільності всередині великих кам'яних структур. Тепер вчені збираються просвердлити отвір діаметром три сантиметри в товщі піраміди і досліджувати "таємну кімнату" зсередини - за умови дозволу від влади Єгипту.
Нагадаємо,у березні минулого року сканування гробниці Тутанхамона, яке провели японські вчені, на 90% підтвердило наявність двох секретних кімнат. Вчені припустили, що в таємних кімнатах може перебувати поховання одного з членів сім'ї юного фараона. При цьому, вчені поки не стали заперечувати чи стверджувати, що це може бути усипальниця цариці Нефертіті.
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