Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Наявність в піраміді Хеопса "таємної кімнати" підтвердилась

Проникнути в неї неможливо
Міжнародна група дослідників підтвердила наявність великої порожнини невідомого призначення в піраміді Хеопса, існування якої вчені припустили в 2016 році.
Наявність в піраміді Хеопса "таємної кімнати" підтвердилась Фото: luxurytravel.org.ua

Усередині піраміди Хеопса є три приміщення (похоронні камери) і кілька проходів. Найбільший з них - Велика галерея - має 47 метрів в довжину і 8 метрів у висоту. Виявлена ​​порожнина знаходиться над цим проходом і має трохи менші розміри. Її довжина становить близько 30 метрів, припускають вчені.

Для чого потрібна ця "таємна кімната", невідомо. Проникнути в неї неможливо.

 

 

 

"Це може бути порожнина, яку будівельники залишили, щоб захистити тонкий дах Великої галереї від обвалення через вагу піраміди", - цитує BBC американського археолога Марка Ленера.

Один з керівників дослідницької групи, співробітник Каїрського університету Хані Хелал вважає, що виявлена ​​порожнина занадто велика, щоб служити лише "повітряною подушкою".

"Ми намагаємося зрозуміти внутрішню структуру пірамід і те, як була побудована ця піраміда, - пояснив він BBC. - У відомих єгиптологів, археологів і архітекторів є кілька гіпотез. Ми лише надаємо їм дані".

Існування порожнини підтвердили за допомогою мюонної томографії - технології, яка дозволяє оцінити зміни щільності всередині великих кам'яних структур. Тепер вчені збираються просвердлити отвір діаметром три сантиметри в товщі піраміди і досліджувати "таємну кімнату" зсередини - за умови дозволу від влади Єгипту.

Нагадаємо,у березні минулого року сканування гробниці Тутанхамона, яке провели японські вчені, на 90% підтвердило наявність двох секретних кімнат. Вчені припустили, що в таємних кімнатах може перебувати поховання одного з членів сім'ї юного фараона. При цьому, вчені поки не стали заперечувати чи стверджувати, що це може бути усипальниця цариці Нефертіті.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.