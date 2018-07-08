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Найбільший аеропорт Німеччини евакуювали через секс-іграшку в багажі пасажира, - ОНОВЛЕНО

В аеропорту повідомили, що інцидент суттєво вплине на графік авіарейсів.
Найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали після несанкціонованого проникнення людини у зону безпеки.
Найбільший аеропорт Німеччини евакуювали через секс-іграшку в багажі пасажира, - ОНОВЛЕНО Фото: cnn.com

"У відсіку A терміналу 1 відбуваються оперативні заходи поліції", - повідомила у Twitter федеральна поліція. У зв'язку з діями правоохоронців посадка на рейси зупинена, інформує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речник поліції пояснив, що під час контролю в зону безпеки летовища несанкціоновано потрапила людина і зникла.

За інформацією видання Bild, йдеться про зникнення дорослого з дитиною. Мотиви наразі не відомі.

В аеропорту повідомили, що інцидент суттєво вплине на графік авіарейсів.

Оновлення: Секс-іграшка в багажі одного з пасажирів спричинила переполох в одному з терміналів аеропорту Берлін-Шенефельд, повідомляє Berliner Morgenpost.

Інцидент стався в першій половині дня у вівторок. Під час рутинного просвічування багажу служба безпеки виявила підозрілий предмет і через короткий час поліція повідомила про закриття частини терміналу D.

Пасажирів при цьому попросили зачекати на вулиці.

Через годину стало відомо про відсутність загрози і про те, що причиною затримки в роботі була секс-іграшка одного з пасажирів. Аеропорт повернувся до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, що майже 330 авіарейсів були скасовані в Мюнхені 29 липня. Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в аеропорту.

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07 08 2018 20:20
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