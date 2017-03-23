Найбільший нафтохімзавод в Україні відновить роботу у травні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує відновлення виробництва на підприємстві "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська обл.) з травня поточного року.

"Це підприємство, за моєю інформацією, запуститься з травня", - повідомила заступник глави відомства Галина Карп в кулуарах форуму Ukrainian Gas Investment Forum 2017, інформує "Слово і Діло".

Зазначимо, що російська нафтова компанія Лукойл завершила операцію з продажу 100%-вої частки володіння в LUKOIL Chemical B. V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод "Карпатнафтохім".

ТОВ "Карпатнафтохім" створено 29 жовтня 2004 року на базі потужностей Оріана, його засновниками виступили ЗАТ "Лукор" із часткою 24% і LUKOIL Chemical B. V. - 76%. "Карпатнафтохім" виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор. Він був зупинений в 2012 році і в даний час не працює.

Як повідомляв iPress.ua, випробування на одній зі свердловин Оливинівської структури на Харківщині завершились успіхом — там вдалось отримати промисловий приплив нафти.