Найбільший нафтохімзавод в Україні відновить роботу у травні
"Це підприємство, за моєю інформацією, запуститься з травня", - повідомила заступник глави відомства Галина Карп в кулуарах форуму Ukrainian Gas Investment Forum 2017, інформує "Слово і Діло".
Зазначимо, що російська нафтова компанія Лукойл завершила операцію з продажу 100%-вої частки володіння в LUKOIL Chemical B. V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод "Карпатнафтохім".
ТОВ "Карпатнафтохім" створено 29 жовтня 2004 року на базі потужностей Оріана, його засновниками виступили ЗАТ "Лукор" із часткою 24% і LUKOIL Chemical B. V. - 76%. "Карпатнафтохім" виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор. Він був зупинений в 2012 році і в даний час не працює.
Як повідомляв iPress.ua, випробування на одній зі свердловин Оливинівської структури на Харківщині завершились успіхом — там вдалось отримати промисловий приплив нафти.
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